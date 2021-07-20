Пушков ответил на заявление Пентагона после испытаний «Циркона»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Пентагона по поводу испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в России, отметил, что Соединенные Штаты «прекрасно знают», почему у нашей страны появились новейшие системы вооружений. По его мнению, США «уже пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность».

Напомним, ранее официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби назвал новое российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором», поскольку такие ракеты способны нести ядерный заряд и «представляют заметную угрозу».

«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет пять назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны», - написал Алексей Пушков в своем Telegram.

«Кирби обо всем этом в курсе? Тогда пусть обратит свой вопрос к самим США», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее министерство обороны России сообщило об успешных испытаниях ракеты «Циркон». Головной фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу в акватории Белого моря по наземной цели на побережье Баренцева моря, гиперзвуковая ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли российского Военно-Морского Флота (ВМФ).