На заводе в Китае произошел мощный взрыв

ЧП на предприятиях Китая случаются нередко Фото: REUTERS

Утром во вторник, 20 июля, на одном из заводов в китайской провинции Хэнань произошел мощный взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на региональные власти.

Авария случилась на предприятии, которое находится в городе Дэнфэн. На место происшествия начали прибывать пожарные, спасатели и сотрудники экстренных служб. Судя по кадрам с места событий взрыв был очень сильный, а после него над заводом образовался «гриб» – клуб белого дыма. Подробности про изошедшего не приводятся, сообщений о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало.

Стоит отметить, что подобные ЧП на предприятиях в Китае случаются не редко. Например, как писал сайт kp.ru, в прошлом году произошёл взрыв на химическом заводе в городе Сяньтао провинции Хубэй, тогда погибли шесть человек.

В июне этого года в городе Шихэцзы в результате взрыва произошел мощнейший пожар на реакторе завода по производству поликремния. А несколько дней назад в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу обрушилась часть гостиницы.