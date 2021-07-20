В московском аэропорту «Внуково» вновь появились курилки Фото: Иван МАКЕЕВ

В аэропорту «Внуково» в Москве вновь начали работать курительные комнаты. Четыре курилки расположились в зонах посадки внутренних и международных рейсов воздушной гавани. Об этом во вторник, 20 июля, сообщается на официальном сайте аэропорта.

- Две курилки находятся около телетрапа номер 18 и между телетрапами номер 28 и 29 по международным воздушным линиям. Еще две комнаты для курения расположены рядом с телетрапами номер 8 и 17, - говорится в сообщении.

Курительные комнаты в столичном аэропорту оснащены специальным вентиляционным оборудованием и мощной системой фильтрации. Одновременно в такой комнате может находиться до восьми человек, но в настоящее время из-за пандемии коронавирусной инфекции в курилку будут пускать только по два человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, «Внуково» стал вторым аэропортом Москвы, где решили вернуть курилки. В январе сообщалось об открытии таких комнат в московском аэропорту «Шереметьево».