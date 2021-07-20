Рогозин заявил о «преодолении Рубикона» российской космической отраслью Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ракетно-космическая отрасль России уже не находится «на перепутье и перешла Рубикон», в отличие от других отраслей экономики, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ракетно-космическая отрасль России уже приняла решение и перешла Рубикон. Мы везде создаем везде новую ракетно-космическую технику», – сообщил глава госкорпорации в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Рогозин, в стране появились новые ракеты-носители «Союз-5», «Амур – СПГ» и «Ангара». Он назвал эти разработки прорывом с точки зрения возможностей по независимому доступу в космос.

Кроме того, гендиректор «Роскомоса» напомнил о строительстве стартового комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный и производстве пилотируемого корабля «Орёл» и спутников для проекта «Сфера». Как заявил Рогозин, в России «идет переход от старой советской техники к новой».

Напомним, глава госкорпорации поблагодарил США за «пинок», в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за оптимизацию цены на пусковые услуги и сокращение издержек.

Как писал сайт kp.ru, ранее Рогозин выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на космические технологии, развивая отрасль.