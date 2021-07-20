Bloomberg: Германия введет санкции против России в случае использования Москвой газа как «оружия»

Германия может ввести санкции против России в случае использования Москвой газа как «оружия» Фото: REUTERS

Германия может принять санкции в отношении России, если она будет использовать проект «Северный поток – 2» в качестве «оружия» против Украины.

Как пишет Bloomberg, Вашингтон и Берлин близки к соглашению по проекту газопровода «Северный поток – 2». В нем говорится, что Германия будет готова ввести ограничительные меры против России в случае использования Москвой энергоресурсов «вопреки интересам Киева или совершить агрессию против Украины». По информации агентства, санкции могут распространиться на поставки топлива в страны Европейского союза.

Накануне Reuters сообщал, что Соединенные Штаты и ФРГ сумели найти компромисс по проекту газопровода «Северный поток – 2» и объявят о сделке в ближайшее время. Соглашение между Вашингтоном и Берлином позволит избежать новых санкции в отношении компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 со стороны США.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России назвал «Северный поток – 2» «оружием» в руках России.