Чемезов: Российский однодвигательный истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов

Российский однодвигательный истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов, сообщил Чемезов Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоимость российского легкого однодвигательного истребителя Checkmate составит от 25 до 30 миллионов долларов, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы поставили перед собой задачу сделать очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от 25 до 30 миллионов долларов», – сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2021.

Чемезов рассказал, что Checkmate будет способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, дальность полета машины составит 3 тысячи километров. По его словам, на вооружении у самолета будут управляемые и неуправляемые ракеты, авиационные бомбы и стрелковое оружие, а максимальная полезная нагрузка истребителя составит более 7 тысяч тонн.

Как писал сайт kp.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что легкий тактический самолет Checkmate будет готов в течение четырех лет. Презентация модели истребителя прошла во вторник, 20 июля, на авиасалоне МАКС.

Стоит отметить, что пока что в России не используются однодвигательные истребители, однако они уже успели получить широкое распространение в мире. Наиболее известные из таких типов военных самолетов – американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.