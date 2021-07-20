МИД Польши обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Москвы вернуть Варшаве останки разбившегося самолета экс-президента Польши Леха Качиньского говорит о «неуважении Россией принципов цивилизованного мира». Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Дипломат считает, что РФ «не выполняет своих обязательств» и игнорирует «призывы международного сообщества». По мнению Пшидача, переговоры между Москвой и Варшавой возможны лишь на низших уровнях, пишет wPolsce.

Польша будет «оказывать давление» на Россию через Европейский союз, сказал замглавы польского МИД.

Напомним, в 2010 году Лех Качиньский летел в Россию с частным визитом на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Крушение самолета произошло прямо на военном аэродроме «Северный» Смоленской области. На борту разбившегося Ту-134 находились 96 человек, никто из них не выжил.

Как писал сайт kp.ru, ранее польский суд не стал арестовывать российского диспетчера по делу о крушении самолета Качиньского.