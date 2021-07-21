Глава ВОЗ заявил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления нового штамма коронавируса, еще более опасного, чем его «индийский» вариант, который получил название «Дельта».

«Чем шире распространение (вируса – прим. ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба», - пояснил глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что «чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало».

Он также рассказал, что у него часто спрашивают, когда закончится пандемия, но он не может ответить на этот вопрос. По словам Гебрейесуса, «пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется».

«За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек», - цитирует ТАСС заявление главы ВОЗ.

Недавно Тедрос Гебрейесус говорил, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса. Он пояснил, что сейчас одни страны, у которых есть вакцины против COVID-19, смягчают ограничения, а другие, у которых нет доступа к эффективным средствам борьбы с этой инфекцией, «сталкиваются с волнами госпитализации и смертей», ситуация усугубляется новыми штаммами вируса.

Напомним, ранее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал сайту kp.ru, чем опасен мутировавший вирус и нужна ли дополнительная вакцинация для защиты от индийского штамма.

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