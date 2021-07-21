Экс-глава МИД Польши раскритиковал позицию США и Германии по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал позицию Вашингтона в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2», отвергнув аргумент США о почти полной готовности трубопровода.

Как передает немецкое издание Tagesspiegel, экс-глава МИД Польши, который возглавляет делегации ЕС-США в Европарламенте, в беседе с журналистами в Вашингтоне подтвердил сообщение Госдепа о том, что санкции не работают, в связи с чем предпочтительнее делать ставку на «перезагрузку» в отношениях с Берлином.

При этом Сикорский выразил сомнения в отношении подобной позиции. «Кто знает, что бы произошло, если бы их (санкции) оставили в силе до сентября, когда немцы выберут новое правительство», - заявил он, отметив, что сегодня уже вопрос вокруг трубопровода «решен».

Польский политик также резко раскритиковал и позицию Германии заявив, что Берлин «решил поставить свою собственную экономическую выгоду над геополитическими интересами всего ЕС и в особенности над интересами безопасности Центральной и Восточной Европы».

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Вашингтон и Берлин объявят о достижении договоренности по поводу «Северного потока – 2» в среду, 21 июля. Как ожидается, США отойдет от своей позиции противостояния проекту, а Германия возьмет на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетики и дипломатии. По некоторым данным, американская сторона призвала Украину не критиковать сделку.