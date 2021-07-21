Instagram запустил функцию перевода текста в Stories Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет переводить текст в Stories на более, чем 90 языков различный стран мира, в том числе и на русский язык. Благодаря данной функции пользователям будет намного проще обращаться к своим подписчикам из других государств, а компаниям – к своим иностранным покупателям. Об этом говорится в сообщении Instagram в среду, 21 июля.

- Когда вы будете смотреть Stories с текстом на иностранном языке, в левом верхнем углу вы увидите кнопку «Посмотреть перевод». Перевод текста появится, как только вы нажмете на эту кнопку, - говорится в сообщении.

Фото: Instagram

Отмечается, что в настоящее время перевод текста возможен на более, чем 90 языков, однако перевод аудио для пользователей социальной сети пока что недоступен.

Как писал сайт Kp.ru, накануне соцсеть Instagram запустила новую функцию для обеспечения безопасности пользователей - Security Checkup.