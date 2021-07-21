Врач рассказал о методе защиты невакцинированных людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков рассказал kp.ru о методе защиты невакцинированных людей.

По его словам, сохранить здоровье можно следуя принципу так называемой "коконной вакцинации".

- Принцип создания безопасного кокона из вакцинированных вокруг уязвимого человека - это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, в семье. Согласно этому принципу вакцинируются те члены семьи, которые могут это сделать, и таким образом защищают тех, кто этого сделать не может, - объяснил эксперт.

Доктор добавил, что это поможет минимизировать риски инфицирования и для тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

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