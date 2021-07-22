Аналитик перечислил факторы, из-за которых дорожает бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов перечислил факторы, из-за которых дорожает бензин.

По словам эксперта, этому способствует не только мировая динамика на нефтепродукты, но и курс рубля, нагрузка на внутренний рынок. Традиционно, производители стремятся поставлять сырье на тот рынок, где это более выгодной. Часто поставки на экспорт приносят больше прибыли, чем внутренний рынок.

- Сейчас растут цены на внешних рынках, валютный курс не укрепляется, - отметил Баженов в беседе с NEWS.ru.

В России действует демпферный механизм, который частично компенсирует производителям ценовую разницу за поставки на внутренний рынок.

Еще один фактор, который способствует росту, - это акцизы. С 2014 года они выросли в цене в три раза.

Ранее биржевая стоимость бензина Аи-92 превысила 57 тыс. рублей за тонну, при этом индекс марки «Регуляр-95» (Аи-95) превысил 59,8 тыс. рублей. Это абсолютный максимум с 2020 года.

Единственным условием для снижения цен на топливо будет падение курса евро до 30 рублей, тогда и литр бензина на внутреннем рынке будет стоить столько же.