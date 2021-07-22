Песков: Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину

Песков отметил, что Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года. Он отметил, что это вопрос исключительно экономической целесообразности, но в тексте заявления Германии и США по этой теме складывается эффект "без меня меня женили".

"Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект - я не знаю, как это перевести на другие языка, но по-русски это - "без меня меня женили", - сказал он журналистам в четверг, 22 июля.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года.

Напомним, накануне США и ФРГ нашли конструктивное решение по проекту газопровода, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Германия будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Россия станет использовать "Северный поток - 2", как инструмент воздействия на другие страны. В Москве отметили, что газопровод не станет "оружием".