Кремль не согласился с заявлениями США и ФРГ о «вредоносных действиях» России на энергетическом рынке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не согласен с некоторыми формулировками совместного заявления США и Германии относительно газопровода «Северный поток – 2», сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, Москву возмутили заявления о необходимости противодействовать агрессии и вредоносным действиям» России на рынке энергоносителей, отметил представитель Кремля. В заявлении Вашингтона и Кремля в частности говорится, что Москвы якобы использует энергоресурсы как инструмент политического давления, сообщил Песков.

«Никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается. Мы никак не можем одобрить использование подобных формулировок», – подчеркнул он.

Напомним, в США сообщили, что Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. МИД ФРГ в свою очередь заявил, что Берлин и Вашингтон нашли конструктивное решение по проекту газопровода, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину.

Сайт kp.ru разбирался, почему в Вашингтоне соглашение по «Северному потоку – 2» заранее назвали «победой Владимира Путина».