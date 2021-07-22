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Экономика22 июля 2021 16:01

Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не повлияет на их стоимость на АЗС

При сохранении рекордной стоимости топлива на бирже правительство запустит процесс запрета на его экспорт
Абдулла ШАКИРОВ
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Минэнерго пообещало, что рост оптовых цен на бензин не повлияет на их стоимость на АЗС

Минэнерго пообещало, что рост оптовых цен на бензин не повлияет на их стоимость на АЗС

Фото: Олег Укладов

Повышение биржевых цен на бензин не повлияет значительно на рост стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.

В случае сохранения рекордной стоимости бензина на бирже правительство запустит процесс введения запрета на его экспорт. Кроме того, кабинет министров может посодействовать заморозке цен на топливо, отметил глава Минэнерго.

В качестве еще одной меры сдерживания розничных цен на бензин рассматривается увеличение нормативов его реализации бирже до 15%.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 22 июля, оптовая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум второй день подряд, а стоимость бензина АИ-92 – пятый день подряд.

Ранее заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что биржевые цены на бензин стабилизируются к концу июля 2021 года. По его словам, причиной этому станет увеличение объемов производства топлива после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.