Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не повлияет на их стоимость на АЗС

Минэнерго пообещало, что рост оптовых цен на бензин не повлияет на их стоимость на АЗС Фото: Олег Укладов

Повышение биржевых цен на бензин не повлияет значительно на рост стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.

В случае сохранения рекордной стоимости бензина на бирже правительство запустит процесс введения запрета на его экспорт. Кроме того, кабинет министров может посодействовать заморозке цен на топливо, отметил глава Минэнерго.

В качестве еще одной меры сдерживания розничных цен на бензин рассматривается увеличение нормативов его реализации бирже до 15%.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 22 июля, оптовая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум второй день подряд, а стоимость бензина АИ-92 – пятый день подряд.

Ранее заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что биржевые цены на бензин стабилизируются к концу июля 2021 года. По его словам, причиной этому станет увеличение объемов производства топлива после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.