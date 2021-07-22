Mercedes с 2025 года полностью перейдет на выпуск электромобилей Фото: сайт Mercedes-Benz

Mercedes-Benz намерен с 2025 года полностью перейти на производство электромобилей, заявили в компании.

В производстве новых электрокаров Mercedes будет использовать одна из трех платформ: MB.EA, предназначенная для среднеразмерных и полноразмерных машин, AMG.EA для спортивных и VAN.EA для легких коммерческих электромобилей. Компания планирует построить восемь новых заводов по производству аккумуляторов для своих электрокаров, передает «Коммерсант».

Кроме того, Mercedes создаст сеть зарядных станций Plug & Charge по всему миру.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия будет выпускать собственную линейку электромобилей, в том числе и на водородных элементах.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что в России в 2024 году начнется производство автомобилей, которые работают на водороде.