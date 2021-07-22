МИД России заявил о фактах сотрудничества США и ИГ* на севере Афганистана Фото: REUTERS

Есть достаточно доказательств, позволяющих говорить о том, что Соединенные Штаты сотрудничали с боевиками «Исламского государства»* на севере Афганистана. Об этом в четверг, 22 июля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

- Много вопросов вызывали фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов без опознавательных знаков в районе активности боевиков, в особенности на севере Афганистана. Воздушные суда доставляли боевикам пополнение в живой силе, вооружения, боеприпасы. С полей боев вывозились убитые и раненые террористы. Без ведома США и сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться, - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт kp.ru, накануне госкорпорация «Росатом» заявила, что боевики ИГ* планировали получить доступ к радиоактивным источникам в России. Когда в МИД РФ поступил документ с данными о планах боевиков, ведомство обратилось в госкорпорацию, и в прошлом году на всех ядерных и радиационных объектах отрасли были проведены проверки состояния систем безопасности. Данные проверки подтвердили готовность систем обеспечить защиту объектов.

Напомним, сегодня российский лидер Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

* Запрещенная в России террористическая организация