«Магнит» купил «Дикси» за 87,6 миллиарда рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский ретейлер «Магнит» завершил сделку с компанией Mercury Retail Group Limited о приобретении всех акций «Дикси» и присоединении 2 477 принадлежащих ей магазинов за 87,6 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

«Магнит» купил Dixy Holding Limited, холдинговую компанию группы, которая управляет 39 суперсторами под брендом «Мегамарт» и почти 2,5 тысячи магазинами под брендом «Дикси». Большинство магазинов у дома находятся в столице России, Петербурге и Ленинградской области.

В рамках данной сделки ретейлер также купил пять распределительных центров и более 700 грузовиков. На момент закрытия цена сделки составила 87,6 миллиарда рублей.

Как сообщал сайт kp.ru, в середине июля текущего года российская Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Магнита» о покупке торговой сети «Дикси» при условии выполнения некоторых предписаний. Так, стороны сделки согласились включить в нее на 174 магазина меньше из-за закрытия части магазинов и открытия новых до завершения сделки.