Дорожные камеры начнут фиксировать езду с выключенными фарами в 12 регионах России Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Осенью этого года дорожные камеры на российских дорогах начнут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар. Об этом в четверг, 22 июля, пишет издание Autonews.

Сообщается, что разработанная компанией «Астролаб» технология позволит распознавать нарушения с помощью нейросети. Новинка появится в 12 регионах страны, в список в том числе вошли Москва, Крым, Тверь, Иркутск, Красноярск, Омск и Ульяновск. Генеральный директор компании Сергей Ласкин рассказал, что новый функционал станет доступен осенью, однако регионы сами решат, когда начать им пользоваться.

- «Астролаб» начали работать над этой технологией после того, как к ней выразили интерес в ЦОДД российской столицы. Как правило, все новинки мы внедряем именно в Москве, а потом уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Работы уже на завершающей стадии, - отметил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне общественное движение «За безопасность» обратились в ГИБДД с предложением в шесть с лишним раз увеличить штрафы за разговоры по телефону для водителей, которые находятся за рулем. Эту идею раскритиковал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.