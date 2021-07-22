Глава МИД Украины пригрозил России «реваншем» по «Северному потоку – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение между Соединенными Штатами и Германией по «Северному потоку – 2» не остановит украинскую сторону в борьбе против трубопровода. В четверг, 22 июля, глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил России «реваншем» по газопроводу.

- Игра еще не закончилась, она просто была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить наше государство. Это соглашение между американской и германской сторонами – это не конец истории. У Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации договора, - заявил он в ходе брифинга.

Напомним, накануне США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку – 2», в рамках которого немецкая сторона обязалась добиваться санкций против России, если Москва будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на Европу. В договоре говорится также, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок российского газа через территорию Украины после 2024 года.

Как писал сайт kp.ru, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что соглашение США и Германии по газопроводу не сможет помешать проекту выйти на финишную прямую.