США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити Фото: REUTERS

Вашингтон выявил шесть возможных участников покушения на президента Гаити. Подозреваемые участвовали в программах американской военной подготовки, находясь на службе в вооруженных силах Колумбии. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в сообщении Государственного департамента Соединенных Штатов.

- На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц, которые могли быть причастны к заговору с целью убийства Жовенеля Моиза. Эти лица ранее принимали участие в американских программах военного обучения и подготовки, неся службу в колумбийских войсках, - сообщил глава пресс-службы американского ведомства Нед Прайс.

Напомним, 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в собственной резиденции в Порт-о-Пренсе. На резиденцию главы государства напали вооруженные автоматами люди, говорившие на испанском и английском языках. Накануне местные правоохранительные органы задержали еще двоих подозреваемых в убийстве политика, число задержанных по подозрению в причастности к покушению в настоящее время составляет 23.