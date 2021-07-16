Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут 23 июля 2021 Фото: REUTERS

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут в следующую пятницу, 23 июля.

«20 июля - день, когда правительство отдаст дань памяти президенту республики Жовенелю Моизу, который был убит ... 22 июля - поминки, а 23 июля - день похорон!», - сообщил министр связи и культуры Гаити Прадель Энрикес.

Глава ведомства добавил, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями семьи и по закону.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф сообщил, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, говорившие на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена главы государства Мартин Моиз, которая находится в критическом состоянии.

Накануне, правоохранители Гаити задержали еще двоих подозреваемых в убийстве президента. Таким образом, число арестованных по подозрению в причастности к этому преступлению возросло до 23 человек Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.

После убийства главы государства власти Гаити объявили военное положение на 15 дней, а временным президентом по решению членов сената стал Жозеф Ламбер.