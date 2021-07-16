Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире16 июля 2021 19:20

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут 23 июля 2021

Правительство отдаст дань памяти главе республики 20 июля 2021
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут 23 июля 2021

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут 23 июля 2021

Фото: REUTERS

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут в следующую пятницу, 23 июля.

«20 июля - день, когда правительство отдаст дань памяти президенту республики Жовенелю Моизу, который был убит ... 22 июля - поминки, а 23 июля - день похорон!», - сообщил министр связи и культуры Гаити Прадель Энрикес.

Глава ведомства добавил, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями семьи и по закону.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф сообщил, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, говорившие на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена главы государства Мартин Моиз, которая находится в критическом состоянии.

Накануне, правоохранители Гаити задержали еще двоих подозреваемых в убийстве президента. Таким образом, число арестованных по подозрению в причастности к этому преступлению возросло до 23 человек Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.

После убийства главы государства власти Гаити объявили военное положение на 15 дней, а временным президентом по решению членов сената стал Жозеф Ламбер.