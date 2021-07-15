Власти Гаити задержали еще двоих подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля Фото: REUTERS

Правоохранители Гаити задержали еще двоих подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза. Таким образом, число арестованных по подозрению в причастности к этому преступлению возросло до 23 человек. Ранее сообщалось о задержании 18 граждан Колумбии, двух граждан США гаитянского происхождения и одного местного жителя.

В сообщении на странице полиции страны в Facebook говорится, что в ходе обысков в домах двух новых подозреваемых, проведенных в присутствии мирового судьи, было обнаружено большое количество огнестрельного оружия.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках.

В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение на 15 дней, а временным президентом страны по решению членов сената стал Жозеф Ламбер.