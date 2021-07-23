Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 51 Фото: REUTERS

Число погибших из-за наводнений в центральной провинции Хэнань увеличилось до 51.

Как передает газета Global Times, 400 тысяч человек были эвакуированы.

Напомним, ранее около 200 тысяч жителей города Чжэнчжоу, который является административным центрам провинции Китая Хэнань, были эвакуированы из-за наводнения в регионе.

Как писал сайт kp.ru, ливни в провинции Хэнань продолжающиеся уже несколько дней, и привели к паводкам. В результате прорыва плотины на одном из водохранилищ власти провинции были вынуждены экстренно объявить о первом уровне реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС Китая повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго. В зоне бедствия после стихии находятся более трех миллионов китайских граждан.