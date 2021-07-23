Зеленский сменил главу внешней разведки Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины, назначив на его место Александра Литвиненко.

Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 23 июля, на сайте офиса украинского лидера. О причинах увольнения Кондратюка не сообщается.

До нового назначения Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований. С 2014 по 2019 годы он был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе заявление об отставке написал руководитель министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он возглавлял правоохранительное ведомство страны с 2014 года. Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского.