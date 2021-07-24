Посольство РФ раскритиковало новые антироссийские резолюции американских конгрессменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольстве России в США прокомментировало новые антироссийские резолюции американских конгрессменов, предложив законодателям Соединенных Штатов заняться решением проблем внутри своей страны.

Российские диппредставительство в своём заявлении отмечает, что законодатели США уже не в первый раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключённых в российских тюрьмах. При этом, как отмечают дипломаты, десятки тысяч американских граждан внутри собственной страны сталкиваются с жестоким обращением и испытывают сложности с предоставлением медицинской помощью.

«Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» - говорится в тексте заявления российского посольства, опубликованной на странице в Facebook.

Заявление сопровождают фотографии россиян, которые находятся в тюрьмах США, среди них Виктор Бут, Константин Ярошенко, Роман Селезнёв.

Ранее Сенат Конгресса США принял резолюцию с требованием об освобождении отбывающих наказание в российских тюрьмах американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Данная резолюция носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы.

Напомним, бывший пехотинец Пол Уилан был приговорён в июне прошлого года к 16 годам колонии за шпионаж. Студент Тревор Рид арестован в Москве 16 августа 2019 года по обвинению в нападении на полицейских. В конце июля 2020 года его признали виновным и приговорили к девяти годам колонии.