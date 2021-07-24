Президенты США и Афганистана осудили наступление талибов* Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора американский лидер Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани согласились, что наступление движения «Талибан»* противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Об этом в субботу, 24 июля, сообщил Белый дом в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Президент Байден и президент Гани согласились с тем, что нынешнее наступление талибов прямо противоречит заявлению движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров», - говорится в заявлении администрации Белого дома.

Отмечается, что главы государств выразили сожаление по поводу гибели афганцев, а также нанесенных талибами* разрушений инфраструктуры, разграблений и поджогов зданий.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники, по его словам, их миссия провалилась.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация