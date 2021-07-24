Минздрав РФ назвал регионы с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа с расчетом на 100 тысяч человек в прошлом году среди российских регионов был зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Такие данные представлены в статистическом сборнике Министерства здравоохранения РФ.

Как передает РИА Новости, согласно приведенным данным, на 100 тысяч населения в Ямало-Ненецком автономном округе было выявлено 11 243,6 случая, в Северной Осетии - 7 696,9, в Карачаево-Черкессии - 7 432,6.

Наименьший уровень заболеваемости зарегистрировали в Чечне, где этот показатель составил 668,1. В тройку также вошли Липецкая область (1117,5 случая) и Краснодарский край (1150,2 случая).

Всего в прошлом году зафиксировали 4 966 644 случая заражения коронавирусной инфекции в России, средний показатель заболеваемости по всей стране составил 3384,5.

Напомним, Минздрав также назвал регионы, жители которых меньше всех болели в прошлом году. Согласно приведенным данным, это Чеченская Республика, Кабардино-Балкария и Еврейская автономная область. Кроме того, ведомство перечислило регионы с наиболее страдающим от ожирения населением. Наибольший уровень заболеваемости ожирением среди взрослого населения в российских регионах зарегистрирован в Алтайском крае, а также Удмуртской Республике и Смоленской области