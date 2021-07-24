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Здоровье24 июля 2021 11:06

Минздрав РФ уточнил противопоказания для вакцинации "ЭпиВакКороной"

Седи прочего препарат противопоказан при тяжелых формах аллергических заболевании
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав РФ назвал противопоказания для вакцинации "ЭпиВакКороной"

Минздрав РФ назвал противопоказания для вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергических заболевании, а также злокачественные новообразования и первичном иммунодефиците. Об этом говорится в обновлённых методических рекомендациях Министерство здравоохранения России, распространенных в субботу, 24 июля.

При этом, согласно новым рекомендациям ведомства, пациенты с онкологическими заболеваниями, прошедшие противоопухолевое лечение, могут быть привиты вакциной от коронавируса «Спутник V» без ограничений.

Как писал сайт kp.ru, министерство доработало временные методические рекомендации с учетом опыта применения вакцин для профилактики коронавируса у людей с онкологическими заболеваниями и беременных женщин, а также в части порядка оформления медицинских отводов от прививок.

Также отмечается, что прививаться от коронавируса перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание можно через две-четыре недели после выздоровления.