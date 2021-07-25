На Украине считают, что Зеленский «начал прозревать» в вопросе отношения Запада к Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что президент страны Владимир Зеленский «начал прозревать» «начал прозревать» в вопросе настоящего отношения Запада к Незалежной.

По мнению экс-парламентария, сейчас Киеву нужно пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, поскольку в бывшей республике Советского Союза на сегодняшний день по требованию «европейских партнеров» практически уничтожены местные производители товаров.

«В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет», - сказал Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Евросоюз не сможет «прокормить» Украину и «подтянуть» ее до своего уровня, потому сто в содружестве тоже сложилась «достаточно сложная ситуация», о чем, в частности, свидетельствует выход Великобритании из ЕС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Зеленский постоянно говорит о «важности» вступления Украины в ЕС и НАТО. На днях он заявил, что Брюссель игнорирует европейские стремления Киева.

К слову, ранее спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай сказал, что проводимые властями Украины реформы не гарантируют вступления страны в Североатлантический альянс.