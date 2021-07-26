Жертвами нападения боевиков в Афганистане стали более 40 мирных жителей

По данным местных СМИ, талибы разрушили дома убитых жителей уезда Фото: REUTERS

В результате нападений боевиков радикального движения «Талибан»* на поселения в афганском уезде Малистан центральной провинции Газни были убиты не менее 43 мирных жителя, передает телеканал TOLO News.

Отмечается, что талибы* разрушили дома своих жертв. По данным телеканала Ariana News, террористы также зверски убили пять сотрудников сил госбезопасности в Кабуле.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что выводом войск из Афганистана Соединенные Штаты фактически признали провал своей 20-летней операции и оставили в стране неразрешенный конфликт. Позже, на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия», российский министр отметил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.