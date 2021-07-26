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В мире26 июля 2021 12:30

Япония выразила протест из-за подготовки учений ВС России на Кунашире

Стрельбы ведут к усилению российского военного присутствия на Курилах и являются неприемлемыми, заявил генсек японского кабмина
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Японии выразили протест из-за подготовки учений ВС России на Кунашире

Власти Японии выразили протест из-за подготовки учений ВС России на Кунашире

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като сообщил, что 22 июля японские власти направили России протест из-за подготовки учений ВС РФ на Кушанире.

- 22 июля мы направили протест российской стороне по дипломатическим каналам в связи с тем, что эти стрельбы, ведущие к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова), являются неприемлемыми и не соответствуют позиции нашей страны, — сообщил он в ходе регулярной пресс-конференции.

До этого Кацунобу Като заявил, что японское правительство рассматривает возможность диалога с Россией, чтобы обсудить существующие проблемы. Сейчас договоренностей по этому поводу нет.

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу РФ Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Для выражения протест российского посла вызвали в японский МИД. Галузин назвал протест Японии неприемлемым.