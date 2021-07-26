Жириновский призвал исключить Украину из ООН Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить Украину из ООН из-за блокады водоснабжения Крыма и запрета русского языка на территории страны. Об этом политик заявил в понедельник, 26 июля, в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «ЛДПР.ТВ».

- Украина должна отвечать за запрет русского языка, это дискриминация русских и она нарушает конвенцию о нацменьшинствах. Возьмите блокаду водоснабжения Крыма – это же варварство. За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий в Донбассе? И то, что она не закрыла воздушное пространство на юго-востоке страны после начала военных действий – это тоже преступление, - подчеркнул Владимир Жириновский.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Генеральной прокуратуры России сообщили, что российская сторона подала в Европейский суд по правам человека первую в истории межгосударственную жалобу на Украину. Жалоба относится к событиям, которые последовали за насильственной сменой власти в Незалежной в 2014 году.