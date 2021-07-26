Ученые предупредили о новых рекордах жары в мире в ближайшие десятилетия Фото: Иван МАКЕЕВ

Ускоряющийся рост температур на Земле гарантирует, что человечества в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами аномальной жары. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает портал Axios, ссылаясь на исследование Высшей технической школы Цюриха.

- В ходе исследования выяснилось, что в предстоящие десятилетия человечеству стоит подготовиться к более рекордным пикам жары. Аномальные температуры намного превзойдут предыдущие температурные рекорды, - предупредил один из участников исследования Эрик Фишер.

Ученые заявили, что при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары стоит ждать в период с 2021 по 2050 годы. При этом Земля теперь «прогревается» на 0,18 градуса за десятилетие быстрее, чем наблюдалось в последние 40 лет.

Эрик Фишер отметил, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

Как писал сайт Kp.ru, ранее специалисты Всемирной метеорологической организации говорили, что с минувшего 2020 года на Земле началась пятилетка рекордной жары из-за роста концентрации парниковых газов в атмосфере.