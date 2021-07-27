В Вашингтоне заявили, что на территории России скрывается больше всего киберпреступников Фото: Shutterstock

Россия возглавляет список стран, на чьих территориях скрываются киберпреступники, заявил заместитель помощника генерального прокурора Соединенных Штатов Ричард Даунинг на слушаниях в юридическом комитете Сената.

По словам Даунинга, Вашингтон не думает, что к кибератакам на США и другие страны причастны власти России. Вместе с тем он отметил, что Москва слишком пассивна в вопросе борьбы с киберпреступностью.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не приписывает российским властям причастность к кибератаке на международную компанию – производителя программного обеспечения Kaseya.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 27 июля, Россия внесла в ООН проект первой в мире конвенции по противодействию использования информационных технологий в преступных целях. Документ предусматривает борьбу с незаконным использованием криптовалюты и киберпрестпуностью, в том числе производством медицинской продукции и наркотиков.