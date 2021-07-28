Турция и Азербайджан хотят создать совместную тюркскую армию Фото: REUTERS

Турция и Азербайджан хотят создать совместную тюркскую армию, заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По словам спикера турецкого парламента, страны уже ведут переговоры по этому вопросу.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о готовящихся широкомасштабных военных учениях совместно с Турцией с 29 июля по 10 августа. Часть маневров запланированы на границе с Арменией. Баку и Анкара проведут тактические и лётно-тактические учения и боевые стрельбы с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих сторон.

В июне 2021 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Шуши в Нагорном Карабахе и пообещал открыть там турецкое консульство.

Сайт kp.ru разбирался, зачем Эрдогану военная база в Азербайджане. Некоторые эксперты полагают, что Шушинская декларация, подписанная Анкарой и Баку, является началом создания «Великого Турана» - союза тюркоязычных стран и территорий.