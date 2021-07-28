Россиянка рассказала о страшных пожарах в Турции: «Вокруг сирены, вертолеты, пожарные, дым»

Туристические объекты пока в безопасности, заверяют власти страны Фото: EAST NEWS

В Турции бушуют лесные пожары. Огонь почти вплотную подошел к Мангавату, это сейчас самое опасное место во всей Анталии.

Россиянка Светлана Коротаева уже много лет живет в данном городе и признается, что такую страшную картину раньше видела только в кино. Вокруг воют сирены, кружатся вертолеты, снуют туда-сюда пожарные машины, все затянуто дымом.

- Вертолеты просто не смолкают. Известно о четырех точках пожаров, есть пострадавшие. Людей просят закрывать окна и двери, чтобы хоть немного защититься от дыма. А если есть возможность – уезжать подальше от места катастрофы. Очень сильно переживаю, прям до слез, - говорит Светлана Пятому каналу.

Пока справиться с огнем не получается. Аномальная жара играет против пожарных, пламя распространяется с огромной скоростью. Для локализации и ликвидации пламени привлекли два самолета и 15 вертолетов, сотню спасателей и шесть бульдозеров.

Мэр Манавгата Шюкрю Сезен пока осторожен в прогнозах, так как власти «еще не знают, с чем сейчас сражаются». Скорее всего, четыре квартала, которые находятся в особо опасной зоне, будут эвакуированы.

А вот туристические объекты в Анталии пока в безопасности.

Тем временем огонь смел с лица земли около 650 гектаров леса. Небо затянуто дымовой завесой, которая висит в воздухе на протяжении 50 км. Ситуацию усугубляет воцарившаяся жара. Температура воздуха поднимается до +40 градусов.