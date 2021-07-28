ВОЗ: выявленный в России штамм коронавируса не представляет глобальной опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выявленный в России в начале 2021 года штамм коронавирусной инфекции АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе, поэтому ВОЗ исключила его из списка мутаций, за которыми специалисты ведут эпидемиологическое наблюдение. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в интервью агентству ТАСС.

- На основе имеющейся информации, этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в перечне для мониторинга, - говорится в сообщении.

Как писал сайт Kp.ru, ранее российский вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что появившиеся на территории страны штаммы коронавирусной инфекции оказались неопасными. Медик подчеркнул, что особое внимание следует обратить на патогенные штаммы вроде бразильского, великобританского, индийского и южноафриканского.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция стала активнее мутировать в последние полгода.