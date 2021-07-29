Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 29 июля 2021 года

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

38-летняя Марина Абросимова, известная публике как певица МакSим, чувствует себя лучше. Врачи продолжают следить за ее прогрессом и делают все возможное для восстановления организма звезды. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 29 июля 2021 года.

Популярная вокалистка уже больше месяца находится на лечении в больнице. Сейчас она может понемногу дышать самостоятельно. Доктора вывели ее из медикаментозной комы и отключили от аппаратов, переведя на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких). Однако верные фанаты творчества вокалисты все чаще стали замечать неладное. Информация о здоровье любимицы публики изо дня в день меняется, а сплетники и завистники Марины только подливают масла в огонь, нервируя многотысячную аудиторию исполнительницы.

Накануне стало известно, что МакSим начала общаться с окружающими, только происходит это пока с помощью жестов и знаков. Тем временем, помощница Марины объяснила в беседе с 5-tv.ru, что о состояние вокалистки судить сложно.

- Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор, - рассказала Соколова последние новости о состоянии здоровья ее подопечной.

Напомним, на момент госпитализации в больницу, Марина поделилась с поклонниками, что у нее "поражение лёгких от 40 процентов". При этом артистка акцентировала внимание, что результаты ее теста на наличие covid-19 оказались отрицательными. Это означает, что у певицы не коронавирусная инфекция.

- … Врачи говорят пневмония. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами, - написала Марина в посте в Инстаграм из медучреждения до введения в медикаментозную кому.

Ошарашенные новостью о болезни любимой исполнительницы поклонники забили тревогу и буквально атаковали своими комментариями соцсети звезды, желая скорейшего выздоровления.

"Марина живи! Выздоравливай, прошу!", "Поправляйтесь, мы вас любим!", "Мы верим в вас, вы сможете победить эту болезнь!", "Марина борись, ты сильная", писали фанаты звезды и неравнодушные к ее творчеству люди.