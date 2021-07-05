Врач рассказал, что чувствует в искусственной коме певица МакSим

МакSим в редакции "Комсомолки". Фото: Евгения ГУСЕВА

Спустя почти три недели пребывания в больнице певице МакSим все еще не становится лучше. Поклонники так заждались хороших новостей, что накануне после слов духовника артистки тут же сделали скоропалительные выводы: звезда наконец вышла из комы. Однако, отец Лука, который лично навестил Марину Максимову (настоящее имя МакSим. - Ред.) в реанимации, причастил и соборовал, как выяснилось, вовсе не это имел ввиду. Пришлось объяснять, что в стабильное состояние и полное сознание пациентка все еще не пришла, однако, во время визита священника случилось чудо - певица ненадолго открыла глаза и словно осознавала все происходящее.

- Когда я вошел, меня встретил ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину и причастил Святых Христовых Тайн. И не один я заметил, как ее глаза наполнились радостью, лицо стало светлым. Мы все засвидетельствовали, что она вместе с нами и понимает, что происходит, - рассказал батюшка.

Певица МакSим на сцене, 2011 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако, для медиков, как выяснил сайт kp.ru, такой рассказ выглядит неправдоподобным. Да, священникам важно, чтобы больной находился в сознании, иначе соборование не проводят. А ведь это таинство очень необходимо для людей религиозных: они верят, что церковный обряд способен исцелять душу и тело, и обращаются к нему, как к последней надежде. Однако, врачи уверяют: сознание и медикаментозная кома - это два противоположных состояния, и даже ненадолго прийти в себя нельзя без специальных манипуляций докторов.

- Любой медик вам скажет, что это невозможно. Медикаментозный сон, в отличие от естественной комы, управляется врачами с помощью внутривенного введения лекарств, - объяснил kp.ru анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. - Таким образом, больной одним лишь усилием воли или улучшением самочувствия не в силах "проснуться". Искусственная кома - как наркоз, но не такой сильнодействующий и глубокий. В ней человек ничего не слышит, не осознает и потом не вспомнит. Но, например, оперировать пациента нельзя: болевая чувствительность в медикаментозном сне сохраняется.

Нашел доктор объяснение и "внимательному взгляду певицы".

- В медикаментозной коме артистка действительно может периодически открывать глаза, вот только вряд ли в эти моменты она пребывает в сознании. Раскрытие глаз - это обычное явление, абсолютно непроизвольное, - развенчал мифы врач. - Мы даже часто кладем на глаза влажные салфетки, чтобы роговица не высыхала. Я знаю весь обряд соборования, но он не дает человеку возможности прийти в себя. Да, соборование может принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше. Религия и медицина - совсем разные сферы, они совершенно не пересекаются. Так что никакого чуда здесь быть не может.

Напомним, певица МакSим была госпитализирована в середине июня вскоре после того, как отметила 38-летие и открыла в Москве собственную школу искусств. Анализы на коронавирус оказались отрицательными: врачи диагностировали у артистки двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Как говорят пульмонологи, с таким недугом звезде категорически нельзя было выступать, однако она не стала отменять концерт в родной Казани 12 июня и вышла на сцену с температурой 39С. Не исключено, что эта ошибка и стала причиной столь тяжелой болезни.