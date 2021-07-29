Четверть россиян общается с мошенниками по телефону ради троллинга или любопытства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С телефонным мошенничеством сталкивались 76% россиян, причем многие по несколько раз. Только каждому десятому участнику опроса лже-банкиры звонили всего единожды.

Реакция людей на такие звонки разнится: одни сразу вешают трубку, когда понимают с кем ведут диалог. Но таких меньшая половина – всего 45%. А вот остальные продолжают разговор из любопытства, либо ради забавы и троллинга (25%).

Но при этом четверть опрошенных злится и раздражается, а каждый второй- равнодушен к подобным звонкам.

После беседы с преступниками только четверть опрошенных сообщает о подозрительных звонках в банк или полицию. Львиная доля (67%) предпочитают обсудить произошедшее с родными и заблокировать номер злоумышленников.

Почти половина россиян признаются, что используют на смартфоне защиту от нежелательных номеров

Активнее всего мошенники совершают звонки по вторникам с 11:00 до 14:00 часов, сообщает газета «Известия».

Такие данные следуют из результатов опроса ВТБ, который проводился в середине июля при участии более 1 тыс. клиентов старше 18 лет.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества, который освоили преступники. Они выманивают деньги с помощью мессенджеров, приглашая принять участие в лотереях и розыгрышах. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал рекомендации по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах, сообщает RT.