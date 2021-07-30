Ученый одобрила отмену обязательного ношения перчаток в Москве

Лариса Попович одобрила отмену обязательного ношения перчаток в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Института экономики здравоохранения, кандидат биологических наук Лариса Попович в эфире Радио "Комсомольская правда" одобрила решение московских властей отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах.

По мнению специалиста, главным ограничением для людей сейчас является сохранение своей жизни "не игрой в рулетку" с коронавирусом. Попович напомнила, что иммунитет к COVID-19 можно получить только двумя путями.

- Либо вы переболеете, и дай вам бог выжить при этом и не получить букет всяких осложнений впоследствии, или вакцинироваться и безопасно его получить. Поэтому это на самом деле главное ограничение для любого здравомыслящего человека, — сказала она kp.ru.

Комментируя отмену обязательного ношения перчаток в Москве, Попович сообщила о том, что тяжелые вируса через поверхность не передают, это давно доказано учеными.

- По крайней мере, даже если он смывается, он не в состоянии заразить организм. Это было показано еще в 20-м году, поэтому все требования о ношении перчаток вообще были абсурдными достаточно долгое время, — заключила Попович.

Напомним, 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, говорится в сообщении градоначальника. Использование масок для защиты органов дыхания в Москве остается обязательным.