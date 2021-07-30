Лукашенко вернул на доработку предложения по поправкам в конституцию Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернул на доработку представленные ему предложения по поправкам в конституцию страны. Об этом он сообщил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки в Минске.

Глава государства рассказал, что главы Совета Республики, Конституционного суда и Палаты представителей написали ему замечаний по конституции на 170 страниц. Как отметил Лукашенко, проект главного документа страны проработан плохо.

«Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье», – сказал он.

По словам Лукашенко, новая конституция станет «концептом будущего Белоруссии». Глава государства подчеркнул, что основной закон республики будет принят на референдуме, который должен состояться не позднее февраля 2022.

Сайт kp.ru писал, как новая конституция Белоруссии ужесточит требования к президенту.

Напомним, ранее Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий президента страны.