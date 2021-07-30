Российские туристы в горящей Турции: «Горячо уже даже стоять». ФОТО: Instagram

Вот уже несколько дней Турция охвачена пожарами. Огонь уничтожил сотни гектаров леса и подбирается к городу Манавгат. В соседней Анталии, излюбленном месте отдыхающих, пламя тоже хорошо видно. Порой огонь взлетает на десятки метров вверх.

- Вчера над морем огромный столб дыма поднялся и стоял два-три часа. Запаха гари нет, только дым. Очаги отсюда в 36 километрах, - рассказывает ФАН отдыхающий в районе курортного поселка Авсаллар в Аланье россиянин Илья Горбик.

Среди туристов на этом курорте тема пожаров не обсуждается, народ все также летает на парапланах, ходит на дискотеки.

- Гораздо больше переживают родные, оставшиеся в России. Мне уже человек пять написали и спросили: «Как вы там?» Курорты пока не затронуты, - говорит мужчина.

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А вот отдыхающим в курортном городе Ичмелер повезло меньше. Там началась эвакуация туристов с первой линии. Гостей отеля Fortuna Beach вывозят на яхтах. Буквально над головами у них кружат вертолеты, которые борются с лесными пожарами.

- Горячо уже даже стоять, - сказала Lifr.ru одна из очевидиц.

Девушка призналась, что ситуация обострилась в последние дни и сегодня находиться на пляже тяжело.

Эвакуация идет в городе Мармарис, там туристов в спешном порядке перевозят в безопасные зоны.

А вот в турецком городе Манавгат местные правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника пожаров в стране. При этом полиции пришлось спасать мужчину от суда Линча.