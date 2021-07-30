Глава ВОЗ предупредил о появлении новых опасных штаммов коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мире продолжаются мутации коронавирусной инфекции, в связи с чем человечество столкнется с новыми опасными штаммами SARS-CoV-2, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

«Возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше, пока вирус продолжает распространяться», – сказал глава ВОЗ.

Стремительный рост заражений коронавирусом в мире вызван прежде всего индийским вариантом «Дельта», отметил гендиректор организации.

Как писал сайт kp.ru, по словам Гебрейесуса, штамм коронавируса «Дельта» выявлен уже в 132 странах мира. Он сообщил, что в пяти из шести регионов организации за последний месяц уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти в два раза.

Тем временем ученые заявили о способности лямбда-штамма коронавируса скрываться от иммунитета.