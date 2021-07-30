Рогозин рассказал об ошибке американцев по запуску корабля Starliner Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин оценил решение американцев по изменению даты запуска корабля Starliner.

- Я бы на их месте тоже перенес (запуск). Зачем они поставили встык свой запуск к нашей стыковке? Это с самого начала было неразумно с их стороны, потому что новый модуль полетел ("Наука"), надо спокойно его адаптировать. Это требует определённого времени и спокойной работы. - объяснил Рогозин в эфире радио Комсомольская правда.

Накануне NASA решило перенести запланированный на 30 июля тестовый запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию из-за инцидента с новым лабораторным модулем "Наука". Глава ведомства также отметил, что теперь американцы полетят 3 августа.

Напомним, российский модуль «Наука» пристыковался к станции, но после успешной стыковки двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации Международной космической станции были включены двигатели корабля «Прогресс» - это помогло восстановить ориентацию станции в пространстве.