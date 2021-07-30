Мишустин поздравил «Роскосмос» с успешной стыковкой модуля «Наука» с МКС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель правительства России Михаил Мишустин отправил «Роскосмосу» телеграмму, в которой поздравил госкорпорацию с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией.

Фотография телеграммы была опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса». В ней Мишустин отметил, что реализация проекта имеет большое значение для России и дает новый импульс развитию отечественной науки. Как подчеркнул премьер-министр, модуль существенно расширит функции российского сегмента МКС, предоставив возможность проводить уникальные эксперименты.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 29 июля, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.

В эфире радио «Комсомольская правда» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о модуле «Наука», а также объяснил, почему он на треть увеличивает российский сегмент МКС.