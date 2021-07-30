Рогозин: Модуль "Наука" на треть увеличивает российский сегмент МКС

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радио Комсомольская правда рассказал о модуле "Наука", а также объяснил, почему он на треть увеличивает российский сегмент Международной космической станции (МКС).

- Год назад стало понятно, что мы летим, поскольку для нас это крайне важно. Потому что это на треть увеличивает рабочий объем российского сегмента. Это означает, что эксперименты (о которых академия наук просила годами) могут быть реализованы, - рассказал Рогозин.

Также он отметил, что все, что можно было обновить под те задачи, которые сейчас корпорация ставит в отношении орбитальных станций - все было сделано. Причем буквально в последние два-три года.