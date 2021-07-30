В НАСА не исключили продление работы МКС после 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущее Международной космической станции после 2024 года будет обсуждаться Соединенными Штатами со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Дэниел Хуот.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что США будут выполнять свои финансовые обязательства по МКС. НАСА не исключает возможность продления работы станции и после 2024 года, сказал представитель космического ведомства.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что МКС, вероятно, продолжит свою работу после 2024 года.

Напомним, накануне многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.