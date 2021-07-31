Около 100 российских туристов эвакуированы из турецкого Бодрума. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском генконсульстве в Анталии сообщили, что около 100 российских туристов, эвакуированны из турецкого Бодрума из-за пожара. Они временно размещены в других отелях. Отмечено, что серьезный пожар возник вблизи Бодрума днем 31 июля в районе Кумбахче.

"Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Напомним, как ранее писал kp.ru мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил об эвакуации постояльцев трех отелей. Их жизни в безопасности.

Ситуацию с лесными пожарами прокомментировал и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что причиной пожаров мог стать умышленный поджег. Виновные, по словам президента, будут наказаны.